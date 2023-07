Defeso da Lagoa de Araruama inicia na próxima terça-feira (1º)

A Secretaria de Meio Ambiente e Pesca de São Pedro da Aldeia alerta para o início do Defeso da Lagoa de Araruama nesta terça-feira (1º/08). É importante ressaltar que esta será a primeira vez que o defeso de peixes acontece separadamente do de crustáceos. No município, a Secretaria Adjunta de Pesca auxilia os pescadores nos trâmites burocráticos para que recebam o auxílio defeso neste período.



O período de restrição na pesca tem o objetivo de garantir o crescimento da espécie, proporcionando o recrutamento e o reabastecimento dos estoques naturais. O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, reforça a importância do período.

“O defeso do camarão foi um sucesso e tenho certeza de que este será também. A fiscalização vai atuar em conjunto com os demais municípios, pois é por meio do defeso que podemos garantir uma melhoria significativa no crescimento das espécies. Com isso, são adquiridos melhores valores na comercialização do pescado da Laguna”, apontou o secretário.

O secretário adjunto da pasta, Breno Bento Santos, destaca que os profissionais da pesca do município apoiam o período. “A classe pesqueira é muito favorável ao defeso e à proteção da Laguna de Araruama, todo mundo ganha. Auxiliamos também os pescadores nos trâmites burocráticos para que recebam o auxílio defeso neste período”, destacou Breno.

A secretaria ressalta a relevância do cumprimento das regras vigentes na Instrução Normativa MPA-MMA nº 2, de 16 de maio de 2013 e do cumprimento por parte dos pescadores.