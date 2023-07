Coletivo de microempresas comandadas por mulheres completa 5 anos em Maricá

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, participou ontem (27) da comemoração de cinco anos da rede Colmeia, que é um coletivo de pequenas empresas comandadas por mulheres da cidade.

O evento, que aconteceu no Galpão Tecnológico em Inoã, reuniu mesas de atendimentos de programas da Prefeitura de Maricá, como Incubadora de Negócios, Programa de Proteção ao Trabalhador (PPT), Fomenta Maricá, Fórum Municipal de Economia Solidária, Pomar, Avança Maricá, Banco Mumbuca, Fábrica de Aplicativos e a Escola de Startup. Houve ainda uma palestra sobre gestão emocional com a psicanalista Lea Madureira.

"É muito importante termos uma rede que fomenta o empreendedorismo feminino em Maricá. A Colmeia representa um grande papel para a cidade pois é um grupo que desenvolve o senso protetivo e coletivo. Assim sendo, vamos realizar em Itaipuaçu a Feira Literária (FLIM), este ano, com participação da Feira da Colmeia", anunciou o prefeito Fabiano Horta.

O Instituto Colmeia tem parcerias com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o Banco Mumbuca, o Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá (ICTIM) e ainda com as secretarias de Economia Solidária e Promoções e Projetos Especiais.

A idealizadora da rede Colmeia, Thaisa Muniz, contou que a rede surgiu para conectar mulheres empreendedoras da região e que logo se tornou uma espécie de "ecossistema feminino" na cidade.

"É um momento muito importante para essa grande rede de mulheres. São cinco anos trabalhando e batalhando para dar visibilidade às mulheres empreendedoras do município. Hoje trouxemos representantes de programas da Prefeitura de Maricá para sanar dúvidas e prestar atendimentos para esse coletivo de mulheres", comentou. A rede tem foco no desenvolvimento feminino, moda, empreendedorismo, cultura, gastronomia e economia solidária.