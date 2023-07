Shopping inicia campanha do agasalho em Niterói

Com as baixas temperaturas na região, agora, mais do que nunca, é o momento de ser solidário com os que que mais precisam - Foto: Divulgação

Com as baixas temperaturas na região, agora, mais do que nunca, é o momento de ser solidário com os que que mais precisam. Que tal procurar no seu guarda-roupa aquelas peças que você não usa mais e que pode aquecer alguém?



O Multicenter Itaipu é ponto de arrecadação de agasalhos, mantas e cobertores para a ajudarmos a aquecer vidas, até o dia 31 de agosto, que será destinado para o GEPAR - Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação.



O GEPAR situado à beira da Lagoa de Piratininga em Niterói, RJ, desde o ano de 1991 vem desenvolvendo um trabalho de assistência moral, espiritual, educacional e de promoção social junto à comunidade de baixa renda do Cafubá, localizada nas adjacências da lagoa. Atualmente estão atendendo em sua Obra Social à 100 crianças na Creche Comunitária Meimei, 120 crianças nas Oficina Mário Barbosa, além do atendimento a suas famílias na Obra do Berço, Artesanato, Serviço Social, entre outras atividades.

Serviço:

Endereço: Shopping Multicenter Itaipu

Ponto de arrecadação: Portaria da Praça de Alimentação – próximo a Drogaria

Pacheco.