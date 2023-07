Gonçalense vive novo episódio de falta de energia

Morador do bairro Estrela do Norte vive mais um episódio de falta de energia - Foto: Reprodução/Google Maps

Morador do bairro Estrela do Norte vive mais um episódio de falta de energia - Foto: Reprodução/Google Maps

Uma residência no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo, está novamente enfrentando a falta de energia. De acordo com o morador, sua casa é a única na região que está sem luz.

Wellington Pereira, de 61 anos, conta que há quatro meses atrás vivenciou o mesmo problema, tendo solicitado a Enel para resolução, mas a mesma não o atendeu em tempo hábil, fazendo com que a residência ficasse quase uma semana sem energia elétrica.

"Tivemos um problema semelhante há alguns meses atrás e a Enel não nos atendeu dentro do prazo. Ficamos quase uma semana sem energia", disse.

A família chegou a procurar um eletricista particular para saber qual era o problema e, segundo a avaliação profissional, o problema está em um dispositivo da Enel que leva a energia do poste para a casa deles.

No domicílio, Wellington vive com sua esposa e a sogra de 85 anos, que, por conta de problemas de saúde, tem sofrido ainda mais com a falta de energia. "Minha sogra de 85 anos tem problema de enfisema pulmonar e asma. Nesse calor, como a gente vai cuidar dela sem poder ligar nem um ventilador?", relatou Wellington.

"Entramos em contato com a Enel e abriram um protocolo, dando prazo máximo de atendimento para 1h da manhã, sendo que das outras vezes eles não vieram dentro do prazo estabelecido", afirmou o morador.

Procurada, a Enel informou que "um técnico foi enviado à Estrada Boqueirão Pequeno, no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo para inspecionar a rede elétrica e identificar os reparos necessários. Uma equipe especializada está a caminho do local para realizar o serviço e normalizar o fornecimento de energia".