Ferros-velhos de Itaboraí são fiscalizados em combate a desmonte ilegal

Ferros-velhos e lojas de autopeças deverão se credenciar no Detran-RJ e cumprir as leis ambientais - Foto: Divulgação

Ferros-velhos e lojas de autopeças deverão se credenciar no Detran-RJ e cumprir as leis ambientais - Foto: Divulgação

A força-tarefa do Governo do Estado de combate ao desmonte ilegal de veículos inspecionou, nesta terça-feira (25), ferros-velhos às margens da BR-101, na altura do distrito de Manilha, em Itaboraí. O objetivo das operações, realizadas diariamente há duas semanas, é eliminar o comércio clandestino de peças roubadas ou furtadas de veículos e, com isso, reduzir o número de furtos de carros de passeio e de veículos de carga no Estado do Rio.

Até agora, 25 ferros-velhos e lojas de autopeças foram inspecionados pela força-tarefa, que reúne agentes do Detran-RJ, policiais militares e civis, e servidores da Secretaria de Fazenda, do Corpo de Bombeiros e do Gabinete de Segurança Institucional. Por enquanto, as inspeções têm caráter preventivo e educativo, e os donos dos ferros-velhos estão sendo orientados a se adequar à lei federal 12.977, de 2014, que disciplina o desmonte de veículos.

Leia também:

➣ Corpo carbonizado é encontrado no Arrastão, São Gonçalo

➣ Suspeito de ter matado a torcedora palmeirense Gabriela Anelli é preso

"Estamos fazendo um check-list das situações encontradas em cada ferro-velho e dando prazo às empresas para se adequarem às exigências das leis. Não é possível descartar óleo no solo ou vender peças que não estejam etiquetadas e numeradas, não podendo ser identificadas. As peças serão apreendidas e levadas para depósito público", disse o chefe de Fiscalização da Corregedoria do Detran-RJ, Alan Rodrigues.



A partir da segunda quinzena de agosto, porém, as operações terão caráter fiscalizatório, e os agentes vão exigir que os ferros-velhos estejam credenciados no Detran-RJ, tenham aprovação de funcionamento do Corpo de Bombeiros e cumpram as leis ambientais para descarte de óleo no solo. Além disso, terão de comprovar a procedência das peças que comercializam através de etiquetas individuais, que serão impressas em gráficas credenciadas pelo Detran-RJ.

Todas as informações necessárias para o credenciamento das empresas constam da portaria Detran nº 6295, de setembro de 2022, que normatiza os procedimentos técnico-operacionais deste segmento no estado. No site do Detran-RJ, as informações podem ser obtidas acessando a aba 'Veículos', depois 'Desmontagem' e 'O que é'.

Os estabelecimentos podem se credenciar no protocolo-geral do Detran.RJ (Avenida Presidente Vargas, 817, Centro, ou pelo e-mail protocolo@detran.rj.gov.br) ou pelo Sistema Eletrônico de Informações – SEI, via usuário externo. Os ferros-velhos de fora da capital podem recorrer às Ciretrans do Detran.RJ. Os empresários estão sendo advertidos de que o descarte de óleo no solo pode ensejar prisão do responsável e multa da empresa.