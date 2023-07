Últimos dias de inscrições do edital cultural 'Fomentão 2023' em Niterói

No próximo dia 31, encerram as inscrições para a chamada pública “Fomentão 2023”, edital que destina R$ 2,5 milhões para a produção cultural de Niterói. A iniciativa da prefeitura da cidade junto à secretaria das Culturas é mais uma ação do programa “Cultura é um Direito” e tem como objetivo consolidar o direito à cultura e valorizar a diversidade e a pluralidade das produções artísticas no município. Nesta última semana, novos pontos do plantão tira-dúvidas estarão à disposição da população em toda cidade para facilitar o processo de inscrição.

O “Fomentão” engloba diversas ações para a garantia dos direitos culturais da população. Para a realização da inscrição, os artistas devem ter CNPJ, incluindo o MEI, e as apresentações devem ser realizadas no município, obrigatoriamente. A chamada pública ainda conta com uma pontuação adicional para grupos formados por mulheres, pessoas negras, travestis ou transexuais, pessoas com deficiência ou que sejam realizados nas Zonas de Interesses Especiais.

O edital visa selecionar e apoiar financeiramente projetos de montagem, de realização e de circulação de espetáculos, shows ou exposições, de manutenção de grupos, coletivos ou companhias, de produtos artísticos ou culturais, de residências artísticas e de festivais. Já as propostas incluídas no edital contemplam as mais diversas expressões e linguagens culturais, como shows, concertos, clipes, espetáculos de teatro, dança, circo, obras audiovisuais, produções literárias, leituras dramatizadas, cultura afro-brasileira, cultura afro-indígena, cultura alimentar, feiras culturais, festas e festejos tradicionais, fotografia, games, gastronomia, gestão cultural, grafite, rodas de rima, outras atividades artísticas e culturais.

Nesta última semana, terão pontos de plantão tira-dúvidas em toda cidade, assim como tiveram desde a abertura do edital, em junho. Os encontros têm a intenção de desburocratizar o processo de inscrição e de possibilitar o acesso a toda população aos movimentos culturais que estão sendo realizados no município. Além desses encontros, na quinta-feira, 27, o perfil oficial da secretaria das Culturas de Niterói no Instagram, @smc.niteroi, realizará uma live especial para auxiliar os interessados no edital.

"Buscamos, nesse edital, incentivar artistas, grupos, coletivos, companhias e demais profissionais dos campos artísticos a estarem no protagonismo cultural da cidade. A secretaria das Culturas quer ampliar e democratizar o acesso do público à produção, facilitando os trâmites e indo de encontro aos interessados em todo o município, como fizemos desde a abertura das inscrições nos plantões tira-dúvidas", disse Júlia Pacheco, secretaria das Culturas de Niterói.

Para ter acesso ao edital completo e realizar a inscrição, basta acessar: culturaeumdireito.niteroi.rj.gov.br.

Plantão tira-dúvidas:

25/07 – terça-feira: Casa Cultura é um Direito – rua Visconde de Morais, 251 – Ingá |

18h30

26/07 – quarta-feira: Casarão Sebastian – rua Dr. March, 182 – Barreto | 19h30

27/07 – quinta-feira: live no perfil oficial da Secretaria das Culturas de Niterói -

@smc.niteroi | 19h