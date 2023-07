Covid: Anvisa aprova vacina bivalente para crianças

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (24), o registro da vacina bivalente contra Covid-19, da Pfizer, para crianças a partir de 5 anos. Até então, o imunizante, que protege contra a variante Ômicron do vírus, só estava disponível no país para pessoas com mais de 12 anos com comorbidade.

A vacina é indicada como dose de reforço, ou seja, só pode ser aplicada em quem já se vacinou contra a doença (com uma ou duas doses, dependendo da vacina), com aplicação pelo menos três meses após a última dose tomada. O imunizante bivalente foi desenvolvido pela Pfizer e expande a proteção contra a variante Ômicron da Covid, que passou a ser transmitida em 2021.

As vacinas utilizadas desde 2021 são chamadas de monovalentes, pois foram feitas com apenas uma versão do coronavírus (a que foi identificada ainda no final de 2019). No entanto, como o Sars-CoV-2 evoluiu com o passar dos anos, as novas formulações são baseadas em duas versões do vírus, metade com a mesma das doses anteriores, e a outra metade com material da Ômicron.

Até então, a aplicação da bivalente era indicada no Brasil para:



Pessoas com mais de 18 anos;

Gestantes e puérperas;

Pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos;

Pessoas com deficiência a partir de 12 anos;

Pessoas com comorbidades a partir de 12 anos;

Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP);

Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

Trabalhadores e trabalhadoras da saúde;

Pessoas privadas de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas.