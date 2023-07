Homem autista que desapareceu em Niterói é encontrado

Após 8 dias de buscas, Rafael Damasceno da Silva, de 38 anos, foi encontrado em Macaé, a aproximadamente 172 km de distância de Niterói, lugar onde desapareceu. Rafael, que é diagnosticado com autismo, desapareceu no dia 14 de julho, quando fugiu do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), no bairro de São Francisco, quando foi à uma consulta de rotina com sua mãe. Ele foi encontrado no último sábado, 22.

Rafael foi a pé de Niterói a Macaé, e teve seu paradeiro notificado à família por um casal, que o identificou devido a divulgação do caso. Ao identificá-lo, o casal entrou em contato com a família e o levou até uma UPA para receber os cuidados necessários. A mãe de Rafael, que saiu de Niterói por volta das 19h30, chegou em Macaé à 00h, quando finalmente o buscou na UPA.



No momento da fuga, Rafael estava acompanhado de sua mãe, mas saiu correndo da casa em que o atendimento do CAPS é feito, em Niterói. Ao ver o filho fugindo, a mãe de Rafael foi atrás dele, mas não conseguiu encontrá-lo, e por isso, deu início às buscas. Felizmente, o sofrimento da família teve um fim, e após 8 dias desaparecido, agora, Rafael Damasceno se recupera em casa. Apesar de estar com os pés inchados e muitas bolhas, devido à longa caminhada, ele está bem, sem mais ferimentos.

“Eu gostaria de agradecer a todas as orações, porque ele foi encontrado bem, graças a Deus. E gostaria de agradecer também ao casal, que foram dois anjos e o encontraram na rua. Muito obrigado a todos que intercederam por ele!”, agradeceu John Peter, irmão de Rafael.