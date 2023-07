Morre a cantora Leny Andrade, aos 80 anos

Leny Andrade, referência no samba e no jazz - Foto: Divulgação/Nana Andrade

Leny Andrade, referência no samba e no jazz - Foto: Divulgação/Nana Andrade

A cantora Leny Andrade morreu nesta segunda-feira (24), aos 80 anos, no Rio de Janeiro (RJ). O anúncio foi feito através das redes sociais da artista.

“A diva do Jazz Brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor”, diz a publicação, que também indica atualização com dados do velório em breve.

A cantora estava internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá após uma piora em seu quadro clínico. Ela se recuperava de uma pneumonia desde junho, quando ficou intubada.

Desde a alta médica, a cantora estava de home care no Retiro dos Artistas, mas o estado de saúde piorou no último fim de semana e ela acabou não resistindo.