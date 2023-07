Sósia de Marília Mendonça se encontra com Léo e revolta fãs

Sósia de Marília Mendonça se encontra com Léo e gera revolta na web - Foto: Reprodução/Rede Sociais

Sósia de Marília Mendonça se encontra com Léo e gera revolta na web - Foto: Reprodução/Rede Sociais

Um encontro entre uma sósia de Marília Mendonça e o filho da cantora, Léo, de dois anos, causou revolta na internet, principalmente entre os fãs da artista. Isso porque a reação do pequeno ao ver a sósia não foi das melhores.

O encontro aconteceu no último sábado (22), em Goiânia. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Léo está no colo da avó, Dona Ruth, mãe de Marília. Ao ver a sósia da cantora, ele olha meio desconfiado e com medo.

A cena não demorou muito para ser criticada na web. “Simplesmente não é possível que alguém tenha achado que isso seria uma boa ideia”, comentou uma internauta. “Quanta irresponsabilidade com uma criança, deu pra perceber que ele ficou totalmente confuso. que coisa mais sem noção”, disse outra.

A postura da sósia também foi criticada pelos internautas. “Totalmente irresponsável essa mulher”, escreveu. “Imagina a confusão na cabeça dessa criança. Isso não se faz”, completou mais uma.