Secretária de Estado de Educação é premiada pela defesa do ensino e do incentivo à leitura

Roberta Barreto, foi premiada pela sua atuação em defesa do ensino e do incentivo à leitura no estado do Rio de Janeiro - Foto: Sandra Barros/Baby Araújo

Nos 126 anos da Academia Brasileira de Letras (ABL), a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, foi premiada pela sua atuação em defesa do ensino e do incentivo à leitura no estado do Rio de Janeiro.

Na cerimônia realizada na sexta-feira à noite, no Salão Nobre do Petit Trianon, no centro do Rio, a secretária foi homenageada ao lado de, entre outros, a escritora Marina Colasanti e o publicitário Nizan Guanaes.

Ela recebeu o prêmio Francisco Alves, concedido a cada cinco anos a profissionais de educação, das mãos do escritor e ex-secretário estadual de Educação Arnaldo Niskier. A sua monografia “Avaliação: mensuração ou emancipação”, sobre o Ensino Fundamental e a Língua Portuguesa, foi aprovada por unanimidade pelo plenário da ABL, composto por 40 membros.



"É uma honra receber um prêmio de uma instituição tão importante e respeitada como a Academia Brasileira de Letras. Agradeço a todos, e, em especial, ao professor Arnaldo Niskier pela sua relevante contribuição no aperfeiçoamento da educação em nosso país", agradeceu, emocionada, Roberta Barreto.

Arnaldo Niskier, membro da ABL, destacou que o prêmio foi mais do que merecido pelo que a secretária tem feito pela educação no estado do Rio de Janeiro.

"Começou em Duque de Caxias, foi secretária durante alguns anos, e, agora, na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, faz todo o possível para elevar a qualidade do ensino em todos os níveis", afirmou Niskier.

De acordo com Roberta Barreto, o prêmio é resultado de uma trajetória iniciada ainda no “chão da escola”.

"Quando incentivava o desejo nos alunos, o prazer e o gosto pela leitura… Ali, eles navegavam e conseguiam conhecer o mundo todo por meio da leitura. Este prêmio da ABL, para mim, é o reconhecimento da professora que deu aula para o pré-escolar, que alfabetizou inúmeras crianças durante muitos anos, e que fez com que muitos jovens conhecessem a história do Brasil e do mundo", lembrou Roberta Barreto.

No evento na ABL, também foram homenageados a escritora Marina Colasanti, autora de mais de 70 livros e vencedora do Prêmio Machado de Assis 2023 pelo conjunto de sua obra literária; o publicitário Nizan Guanaes, que recebeu a medalha Machado de Assis, por serviços prestados à Academia; os funcionários da ABL, com a medalha João Ribeiro, pelos serviços prestados à cultura. A escritora Lygia Fagundes Telles, morta em 2022, também teve seu centenário lembrado pelos Correios com um selo comemorativo, lançado na cerimônia presidida pelo jornalista Merval Pereira, presidente da ABL.