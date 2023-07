Covanca recebe última edição do projeto "Ação Gonçalo"

O projeto "Ação Gonçalo", feira de assistência social e ações de cidadania que acontece em São Gonçalo desde março, chegou a sua quarta e última edição neste sábado (22/07). O último dia de projeto conta com atividades das 9h às 15h no bairro em frente a Igreja Matriz de Santo Antônio, no bairro Covanca.

A ação é realizada pelo Setor Cristo Sustentável do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e pela Águas do Rio, em parceria com outras iniciativas. A programação costuma incluir acesso gratuito a serviços de documentação, saúde, orientação jurídica, sustentabilidade, cursos profissionalizantes, além de atendimento comercial para serviços de água e esgoto da cidade.

De acordo com os organizadores, a iniciativa chegou a atender 5 mil pessoas ao longo de seu período de atividades nos últimos cinco meses. O reitor do Santuário espera que o sucesso do projeto motive novas ações do tipo em breve.

“Concluindo essa etapa de ações em vista do bem da população de São Gonçalo, pedimos ao Redentor que continue nos inspirando a desenvolver mais e mais projetos que visem ao resgate da cidadania”, destaca Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor.