Terceira Idade de Maricá promove Arraiá da Mió Idade

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, promoveu a segunda edição do Arraiá da Mió Idade. O evento ocorreu no Colégio Joana Benedicta Rangel, no Centro, nesta sexta-feira (21/07). A iniciativa contou com decoração de festa caipira, e teve a participação de alunos dos polos e das casas da Terceira Idade, apresentações de dança caipira, com vestidos com roupas típicas, além dos tradicionais passos de quadrilha, com direito a cestinha de flores e apresentação de damas e cavalheiros.



“Estamos promovendo a segunda edição do tradicional Arraiá da Mió Idade no Colégio Joana Benedicta Rangel. Esse arraiá é para toda família e, mais uma vez, foi um sucesso! Conseguimos aqui proporcionam bem-estar, alegria, troca de energia e muitas risadas boas”, comentou o secretário de Políticas para a Terceira Idade, Tatai.

Arraiá da Terceira Idade foi um sucesso | Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá



O palco foi comandado pela banda ‘Tá Tudo em Casa’ com um repertório bem variado, com muito forró pé de serra e xote. Também foram disponibilizadas barraquinhas de cachorro-quente, milho, espetinhos, bolos, pipoca, cuscuz e muito mais.



Frequentadora da Casa da Terceira Idade, Bernadete Silva Melo, 64 anos, elogiou as atividades da casa e a arrumação da festa.

Leia também

Casos de dengue aumentam em 300% durante inverno no Rio

Após 21 anos, Amaury Jr. deixa a RedeTV

“Está tudo maravilhoso. Sou muito grata pela oportunidade de fazer os cursos e as oficinas na casa. Hoje estou muito agradecida por todo acolhimento e por estar participando da nossa mega quadrilha”, disse.



Vestida de cangaceira, Silvia Brandão, de 71 anos, destacou a importância da festa para a terceira idade.“Nós estamos com nossos familiares e convidados. Aqui estou curtindo e alegrando mais e mais o meu dia. É sempre bom poder participar das festas dessa grande família”, falou emocionada a aluna de dança cigana e coral.