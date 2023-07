Carro cai no valão da Alameda São Boaventura, em Niterói

Um carro perdeu o controle, bateu e caiu no canal da Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, em Niterói, na madrugada desta sexta-feira (21). Apesar do susto e da visível destruição do veículo, os passageiros sofreram apenas leves escoriações.

De acordo com testemunhas, o motorista do Renault Logan prata teria batido no guarda-corpo do valão e em um poste antes de cair no canal, por volta das 4h. O incidente aconteceu na pista sentido São Gonçalo da Alameda, na altura do número 338, próximo à Avenida Professor João Brasil. O carro ficou com sua frente e traseira amassadas e teve seu vidro traseiro destruído.

O homem e a mulher que estavam no veículo teriam saído de dentro do córrego sem maiores ferimentos, apenas com leves escoriações. O Corpo de Bombeiros informou que eles teriam negado atendimento. O motorista não foi encontrado para dar sua versão do ocorrido.

Carro bateu em poste antes de cair no canal | Foto: Filipe Aguiar

O trabalho para retirar o carro do valão começou por volta das 8h30, com um guincho e um caminhão-reboque. No local, trabalhavam três agentes de trânsito da Prefeitura de Niterói para controlar o fluxo na via. Assim que o veículo começou a ser içado, a pista da esquerda precisou ser parcialmente interditada na altura da batida, deixando o trânsito congestionado. O motorista envolvido no acidente não acompanhou o trabalho do reboque.