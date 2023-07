Pré-matrícula para EJAI em Maricá se encerra nesta sexta

A pré-matrícula dos alunos do programa Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), oferecido pela Prefeitura de Maricá, que desejam cursar e obter o diploma de Ensino Fundamental se encerra nesta sexta-feira (21). Para se inscrever no site http://ecidadeonline.marica.rj.gov.br/matriculainteligente/, o aluno precisa ter 15 anos completos ou a completar até a data do início de cada semestre letivo (26/07).

No ato da inscrição, o candidato deve levar original e cópia da certidão de nascimento ou identidade do aluno, original da especificação oficial do tipo sanguíneo do aluno, original do histórico escolar ou declaração provisória de escolaridade, original e cópia do documento de identidade (pai/mãe ou responsável legal), original e cópia do documento judicial da guarda de menor, se for o caso, original e cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do aluno.

As escolas da rede pública municipal de Maricá que oferecem EJAI são: Centro Educacional Joana Benedicta Rangel, no Centro, Escola Municipal Darcy Ribeiro, em Inoã e Escola Municipal João Monteiro, em Itaipuaçu.

Recesso Escolar

As escolas da rede municipal de ensino irão funcionar das 08h às 13h durante o período de recesso escolar que vai de 14 a 31/07 para os estudantes. Caso os alunos do EJAI necessitem de horário especial para atendimento, é necessário entrar em contato com a unidade escolar para agendamento. As escolas que possuam EJAI terão também horário especial para atender entre os dias 26 e 31/07, período destinado para efetuar a matrícula na unidade onde o aluno foi alocado.

Os professores e profissionais da educação voltam no dia 31/07, data que será para atividades de planejamento de toda equipe pedagógica da rede pública municipal. Já os estudantes retornam no dia 1º de agosto.