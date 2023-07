Cartão Jaé vai substituir RioCard no Rio

A Prefeitura do Rio lançou o cartão Jaé, um novo sistema de bilhetagem digital que vai começar a operar, na fase inicial de implantação, a partir da próxima quarta-feira (19) apenas em BRT. Nesta primeira fase, o RioCard continuará sendo utilizado em outros modais, mas a partir de fevereiro do ano que vem, não será mais aceito nos transportes públicos.

Em novembro deste ano, na segunda fase das testagens de transição, o cartão será aceito em outros transportes públicos (ônibus, vans, VLT, BRT) e com isso o uso do RioCard será dispensado. No entanto, na fase de conclusão, a partir de fevereiro do ano que vem, o RioCard não será mais aceito. Mesmo assim, o passageiro que faz uso dos transportes estaduais terá que andar com os dois cartões.

Leia mais:

➣ Cadastros para taxistas na plataforma MumbuCar vai até dia 31 deste mês

➣ Anaia Grande recebe o projeto "Cidadania Itinerante"

O Jaé pode ser adquirido nas máquinas de autoatendimento, que serão implantadas em todas as estações do BRT, exceto Alim Pedro, Vila Militar, Gal. Olímpio, Sta. Eugênia e Sta. Veridiana. As recargas podem ser realizadas nas próprias máquinas ou pelo aplicativo.