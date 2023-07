Lei Seca flagrou centenas de motoristas alcoolizados no fim de semana

No último final de semana, a Operação Lei Seca realizou 41 ações de fiscalização em todo o estado do Rio de Janeiro. De sexta-feira (14/07) a domingo (16/07), 3.467 motoristas foram abordados e, destes, 543 estavam dirigindo sob efeito de álcool.

Em destaque ficou o interior, onde foram realizadas duas ações na Cidade de Teresópolis. No sábado, a operação foi na Praça Ginda Bloch. Foram abordados 142 motoristas e, destes, 43 (30,28%) foram flagrados dirigindo sob o efeito do álcool. No domingo, a operação ocorreu na Rua Tenente Luiz Meirelles. Dos 137 motoristas parados na blitz, 34 (24,82%), dirigiam sob o efeito do álcool.

A Cidade de Campos dos Goytacazes, também contou com a fiscalização da Lei Seca em duas ações no final de semana. E de 339 motoristas abordados, 73 (21,53%) foram autuados.

Em Nova Iguaçu, na sexta-feira (14/07), os agentes da Lei Seca pararam 78 motoristas e 20 (25,6%) dirigiam sob o efeito do álcool. Já no sábado (15/07), 35 casos de alcoolemia foram registrados. O município de São Gonçalo também teve uma ação de fiscalização e com percentual de alcoolemia chegando a 34,1% em apenas um dia de blitz.

A Operação Lei Seca atua diariamente com ações de fiscalização e educação na missão de salvar vidas e tornar o trânsito mais seguro.