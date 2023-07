Carro "xodó" de idoso é furtado em São Gonçalo

O "xodó" do idoso já está com ele há 25 anos, comprado logo após sua aposentadoria, e havia acabado de ser reformado - Foto: Divulgação

O "xodó" do idoso já está com ele há 25 anos, comprado logo após sua aposentadoria, e havia acabado de ser reformado - Foto: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (17), o carro do aposentado Alcy Cardoso, de 85 anos, foi furtado no bairro Trindade, em São Gonçalo. O "xodó" do idoso já está com ele há 25 anos, comprado logo após sua aposentadoria, e havia acabado de ser reformado.

"Ele comprou o carro em janeiro de 1998, o carro é todo original, fez uma reforma tem pouco tempo, com pintura e bancos novos. O carro é para uso dos meus pais, que já são idosos e dependem do carro para tudo", contou a filha, Deyse.

Ainda de acordo com a filha, Alcy havia levado a esposa, Isaira da Silva Cardoso, de 84 anos, para fazer um exame, por volta das 8h, em frente ao 7º Batalhão de Polícia, no bairro Trindade. Como o estacionamento do banco só abria às 9h, ele parou o carro na rua ao lado do "pastel do argentino" e quanto voltou o carro já não estava mais lá.



"Ele está amuado, quem o conhece sabe o cuidado que ele tinha pelo carro. Mas graças a Deus que foi furto e não roubo", disse Deyse.

Moradores do bairro desde março de 1966, o casal, que vai ao culto todo domingo pela manhã, não imaginava que isso poderia vir a acontecer.

"Um carro que eu tenho muita estima, pois comprei quando me aposentei, foram muitos anos de trabalho", contou Alcy Cardoso.

A família registrou a ocorrência do furto do Gol quadrado ano 1995/1996, na 74ª DP - Alcântara.