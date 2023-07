Prêmio ‘MPT na Escola’ é entregue a alunos da rede municipal de Itaboraí

Alunos da rede municipal de ensino de Itaboraí receberam, nesta sexta-feira (14), a premiação do projeto “MPT na Escola”, em cerimônia realizada na Escola Municipal Auto Rodrigues de Freitas, em Manilha. O projeto, que integra o Eixo Educação do Resgate à Infância ‘A escola no Combate ao Trabalho Infantil’, é proposto pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), mediante a necessidade de combater o trabalho infantil no país. Em Itaboraí, neste ano, o projeto foi desenvolvido em 61 escolas municipais, alcançando mais de 20 mil alunos, das turmas do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental.

O projeto foi realizado semanalmente nas unidades de ensino desde o mês de março nas categorias de poesia, desenho, conto e música. O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, esteve presente na cerimônia de premiação e ressaltou a importância do projeto “MPT na Escola” para os alunos da rede municipal de ensino de Itaboraí.

“Nós temos como filosofia de governo a qualidade no serviço público prestado para a população. Estamos trabalhando diariamente para fazer com que a Educação seja um canal para que os nossos alunos tenham um futuro próspero e cheio de oportunidades. E o projeto ‘MPT na Escola’ é mais uma atividade extracurricular que vem a somar com esse propósito de proporcionar uma educação de qualidade para os nossos alunos. Parabenizar a todos os envolvidos e, principalmente, aos alunos pelos trabalhos realizados”, disse o secretário.

Para a premiação, os trabalhos desenvolvidos pelos alunos foram avaliados por uma banca da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), formada por cinco profissionais. Todos os alunos participantes receberam medalhas, certificados e bonés do projeto. Já os três melhores colocados de cada categoria receberam ainda jogo educativo, kit escolar, livro infanto-juvenil e revista em quadrinhos. Além disso, os diretores das unidades participantes receberam um certificado de participação no projeto. Os vencedores das categorias vão representar o município de Itaboraí na fase estadual do prêmio “MPT na Escola”.

De acordo com a procuradora do Ministério Público do Trabalho e coordenadora regional do MPT na Escola, Dra. Danielle Cramer, o projeto de nível nacional existe desde 2010 e tem como principal objetivo envolver as secretarias municipais de Educação com atividades a serem desenvolvidas junto às escolas.

“Não posso deixar de agradecer a toda comunidade escolar de Itaboraí pelo trabalho realizado nas 61 unidades escolares do município. O nosso objetivo é levar o debate sobre a questão do trabalho infantil para dentro da sala de aula. Nós já realizamos esse projeto em diversas escolas e municípios, mas jamais havíamos visto tamanha mobilização como vimos aqui em Itaboraí, com diretores e professores comprometidos, e alunos dedicados e muito dispostos. Hoje é o dia de premiar todos aqueles que se destacaram durante todos esse período”, afirmou.

O evento foi finalizado com os alunos acompanhados pela Banda da Guarda Municipal cantando a música “Sementes”, de Drik Barbosa e Emicida. Uma das mais entusiasmadas durante a premiação foi a manicure Fabiana Xavier, de 37 anos, mãe de um dos três primeiros colocados da categoria poesia.

“Sem dúvidas, é um dia muito especial para mim e para o meu filho. Esse projeto é muito importante para as nossas crianças e ver a alegria deles com os prêmios é muito emocionante”, disse.