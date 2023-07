Músico João Donato morre aos 88 anos no Rio

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (17), na cidade do Rio de Janeiro, o músico João Donato, aos 88 anos. A informação foi confirmada pela família do artista. O multi-instrumentista estava internado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, e foi intubado na semana retrasada.

O pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor enfrentava uma série de problemas de saúde, incluindo uma infecção nos pulmões e pneumonia. Seu velório acontece nesta terça-feira (18), no Theatro Municipal do Rio, em horário ainda não confirmado, e, em seguida, será cremado no Memorial do Carmo.

João Donato de Oliveira Neto nasceu em Rio Branco, capital do Acre, em 17 de agosto de 1934. O músico tinha 74 anos de carreira e veio de uma família inclinada para o mundo artístico. Em 1945, mudou-se com a família para o Rio, onde começou a tocar em festas do colégio em que era aluno. Quatro anos depois, em 1949, iniciou sua carreira profissional como integrante do grupo Altamiro Carrilho e Seu Regional.



O artista já trabalhou com grandes nomes da música como Tom Jobim, Dorival Caymmi, Astrud Gilberto, Eumir Deodato, Stan Kenton, Nelson Riddle, Herbie Mann e Wes Montgomery. Como arranjador, participou de discos de músicos como Gal Costa e Gilberto Gil. Entre suas composições mais conhecidas estão "Amazonas", "Lugar Comum", "Simples Carinho", "Até Quem Sabe" e "Nasci Para Bailar".