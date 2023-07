O Rio de Janeiro está entre as dez melhores cidades turísticas do mundo, segundo pesquisa do jornal britânico The Telegraph. O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, comemorou o resultado que posicionou a capital fluminense em 7° lugar no ranking dos melhores destinos turísticos e afirmou que os investimentos feitos no setor explicam esse momento positivo do Rio e que isso tem refletido na percepção internacional sobre o estado.

"Nós arrumamos o Rio por dentro, recuperamos a credibilidade e fizemos pessoas e empresas voltarem para a cidade. Estamos trabalhando e investindo no estado para que em breve sejamos o número um em turismo do mundo", declarou o governador Cláudio Castro.

Leia mais:

➣➣Aqui tem história: Palacete do Mimi, em São Gonçalo, do luxo ao lixo

➣Fim de semana: Praia das Pedrinhas é uma boa opção em solo gonçalense

Desde o início do ano, a Secretaria de Estado de Turismo vem fortalecendo as ações de promoção do Rio de Janeiro como destino turístico no mercado internacional, com participação nas maiores feiras de turismo do mundo, como a Fitur (Madrid), BTL (Lisboa) e ITB (Berlim). Além disso, já foram realizados três eventos de promoção do Rio de Janeiro e capacitação para o trade turístico de Lisboa, Londres e Nova York, todas com participação do próprio governador e do secretário de Turismo, Gustavo Tutuca. As próximas acontecerão em Milão e Roma, no mês de setembro.

"Estamos investindo forte no mercado internacional, promovendo o nosso estado como um destino preparado e seguro, seja para o turismo de lazer ou de negócios. Além disso, temos trabalhado muito para aumentar a oferta de voos para o Rio de Janeiro e já conseguimos bons resultados com a TAP, British Airways, Ita Airways, United Airlines, Delta e American Airlines. Algumas aumentaram a oferta de voos e outras, que não voavam mais para o Rio, anunciaram a volta de voos para o estado", disse o secretário Gustavo Tutuca.

Melhor posição no ranking

Todo ano, a publicação promove o Telegraph Travel Awards, que premia cidades, hotéis, companhias aéreas, cruzeiros, entre outros. Cerca de 30 mil leitores do jornal participaram da votação. Esse ano o Rio de Janeiro atingiu uma de suas melhores colocações no ranking. Em 2017 a cidade foi a 21ª da lista e em 2019, 31ª.

Com destaque para o Cristo Redentor e Pão de Açúcar, a publicação define a cidade carioca como o ponto mais festejado do Brasil.

- É uma cidade festeira, sempre dançando aos pés do Pão de Açúcar e do Cristo - destaca o jornal Telegraph.

Confira a lista completa

1 - Cidade do Cabo, África do Sul;

2- Veneza, Itália;

3- Sevilha, Espanha;

4- Vancouver, Canadá;

5- Roma, Itália;

6- Florença, Itália;

7- Rio de Janeiro, Brasil;

8- Sidney, Austrália;

9- Quioto, Japão;

10- Dubrovnik, Croácia.