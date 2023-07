Guarda Municipal de Niterói resgata pinguim na Praia de Piratininga

O pinguim estava debilitado e foi encaminhado para o instituto Econservation, em Itaipuaçu, especializado no cuidado com animais marinhos - Foto: Divulgação

O pinguim estava debilitado e foi encaminhado para o instituto Econservation, em Itaipuaçu, especializado no cuidado com animais marinhos - Foto: Divulgação

Alertados por moradores pelo telefone 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), integrantes da Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói resgataram, neste sábado (15), um pinguim encontrado na Praia de Piratininga. O pinguim estava debilitado e foi encaminhado para o instituto Econservation, em Itaipuaçu, especializado no cuidado com animais marinhos, onde ele passará por tratamento.

De acordo com a coordenadoria, nesta época do ano é comum o aparecimento de pinguins no litoral da cidade. Muitos chegam debilitados por serem jovens e não se alimentarem adequadamente durante a migração. A coordenadoria orienta que os moradores de Niterói acionem o serviço imediatamente, pelo telefone 153, caso encontrem animais silvestres ou marinhos. Foi o primeiro pinguim resgatado este ano pela Guarda Ambiental.

"Os guardas ambientais são treinados para realizar o resgate adequadamente e entregar da forma correta aos nossos parceiros de acordo com a espécie como foi feito hoje. Os animais são avaliados e passam por processo de recuperação até serem devolvidos ao mar. Como é uma ave migratória, ela pode passar por várias circunstâncias e até contrair algum tipo de doença. Portanto, é muito importante para a saúde da população e para o próprio animal que ele não seja tocado. Neste resgate, os profissionais da Guarda e do instituto usaram todos os equipamentos de segurança”, explicou Renato Macedo, responsável pela Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói.

As orientações do grupamento com relação aos pinguins são: não tentar devolver ao mar pois eles estão exaustos; não tentar alimentar; e não colocar em local gelado. Como os animais estão muito cansados, precisam ser aquecidos com um cobertor ou similar até a chegada do resgate especializado.