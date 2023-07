Menino tem cabeça “recolocada” após ser decapitado em acidente

Um adolescente palestino de 12 anos teve a cabeça "recolocada" por cirurgiões depois de sofrer uma decapitação, na região da Cisjordânia. O jovem Suleiman Hassan estava andando de bicicleta quando acabou se acidentando, no mês passado, em junho, e acabou sofrendo uma decapitação interna, que acontece quando o crânio se desprende das vértebras superiores da coluna.

O menino se chocou com um automóvel e acabou sendo derrubado da bicicleta. Com o acidente, os ligamentos que ligavam sua cabeça à coluna acabaram sendo danificados e seu crânio só continuou no lugar graças aos músculos e a pele. A lesão, conhecida também como "luxação atlanto-occipital", tem ocorrência considerada rara e exige um tipo de cirurgia complexa. A taxa de sobrevivência em casos do tipo também é baixa.

Leia também

➢ Familiares pedem justiça em velório de menino morto em Inoã

➢ Vaquinha busca ajudar costureira niteroiense a manter sua casa

Suleiman precisou ser levado para o Hadassah Medical Center, em Israel, e passou por um longo tratamento para proteção da medula espinhal e reconexão dos ligamentos com a coluna. Segundo boletim atualizado pela unidade nesta semana, os procedimentos foram bem-sucedidos e o menino recebeu alta, sem ter sofrido déficits neurológicos ou disfunção sensorial ou motora.

"O procedimento é muito complicado e levou várias horas. Na sala de cirurgia, usamos novas placas e fixações na área danificada. Nossa capacidade de salvar a criança foi graças ao nosso conhecimento e à tecnologia mais inovadora na sala de cirurgia", afirmou um dos médicos responsáveis pelo tratamento, Ohad Einav. Ainda de acordo com ele, crianças e adolescentes costumam ser mais suscetíveis a lesão do que em adultos.