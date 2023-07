Paraíso da Bonfim conhecerá no fim do mês o hino oficial para enredo sobre Magaldi

A direção da escola de samba Paraíso da Bonfim, de Niterói, divulgou nessa sexta-feira (14), uma alteração no cronograma de eventos eliminatórios no concurso destinado à escolha de hino oficial para o enredo 'Magaldi', a ser apresentado pelo Grupo B, no Carnaval de Niterói. Em função das chuvas previstas pelo Serviço de Meteorologia, o evento que seria realizado na noite de hoje, na quadra de ensaios da escola, na Travessa Bonfim, na Riodades, região do Fonseca, foi suspenso.

Concurso- Foram inscritos os sambas concorrentes de seis parcerias no concurso realizado pela escola, sendo que houve o corte de um na apresentação das obras, no último dia 7. A direção da escola vai realizar no próximo dia 21, as semifinais do concurso, e uma semana depois, a grande final, onde será conhecido o hino oficial. Antes da apresentação das obras concorrentes, haverá uma roda de samba dirigida e apresentada pelo cantor e compositor Gegê Fernandes, com a presença de convidados do mundo do samba.

Enredo - O enredo desenvolvido pela Paraíso da Bonfim para o Carnaval de 2024 fala sobre a vida e a obra de Carlos Magaldi, ex-vereador da Câmara de Niterói, que teve amplo trabalho voltado para o desenvolvimento do samba no município e projetos em prol da preservação da natureza e de melhorias em áreas com população mais carente na cidade. O enredo é de autoria dos carnavalescos