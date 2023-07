Criança é internada com intoxicação após beber água em excesso

Segundo os pais, a impressão era de que Ray estava embriagado. Diante do quadro, a criança foi levada às pressas ao hospital - Foto: Reprodução

Um menino de 10 anos foi internado às pressas após beber seis garrafas de água em apenas uma hora. O americano Ray Jordan, que brincava com os primos, foi levado ao Prisma Health Children's Hospital em Columbia, na Carolina do Sul, com um quadro de intoxicação por consumo excessivo de água.

De acordo com os pais do menino, que deram entrevista à TV americana, fazia muito calor e Ray estava correndo pela casa e pulando em uma cama elástica no quintal. Ao se sentir cansado, ele foi à cozinha para beber água, mas os pais não notaram a quantidade que ele havia bebido.

Algum tempo depois, o menino começou a apresentar sintomas como vômitos, confusão mental e perda de controle do movimento da cabeça e dos braços. Segundo os pais, a impressão era de que Ray estava embriagado. Diante do quadro, a criança foi levada às pressas ao hospital.

Após uma série de exames na unidade de saúde, os médicos descobriram níveis extremamente baixos de sódio no sangue do menino, além de um inchaço ao redor de seu cérebro, que lhe causou fortes dores de cabeça. Tais condições ocorrem quando uma quantidade excessiva de água afeta o equilíbrio eletrolítico do corpo.



Para reverter o quadro, foram administrados fluidos ricos em sódio e potássio, por via intravenosa, para ajudá-lo a urinar e regular os níveis do sangue. Ray foi liberado sem qualquer sequela, após se recuperar da intoxicação.

O que é a intoxicação por água?

A condição ocorre devido ao consumo excessivo de água, prejudicando o equilíbrio eletrolítico do corpo, diminuindo a quantidade de sódio no sangue para níveis perigosamente baixos, causando problemas leves ou fatais. O problema é chamado de hiponatremia e pode levar, em situações muito graves, à intoxicação por água.

Os sintomas incluem confusão mental, náuseas e vômitos. Em casos muito graves, o desequilíbrio pode provocar convulsões, coma e morte. Os tratamentos incluem restrição de líquidos, transmissão intravenosa de fluidos ricos em sódio e medicamentos