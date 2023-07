Bueiro aberto no Fonseca incomoda comerciantes da região

Um bueiro aberto tem causado dor de cabeça nos comerciantes da Rua Desembargador Lima Castro, no bairro do Fonseca, em Niterói. Localizado em uma área comercial, com lojas, farmácias e supermercados, o mau cheiro causado pelo esgoto exposto tem sido motivo de apreensão para quem trabalha na região, pois além de incomodar a eles, o forte odor incomoda também os clientes.

De acordo com duas comerciantes da região que preferiram não se identificar, a situação desagradável já acontece há mais de um ano, e o bueiro, que está com uma “gambiarra” para sinalizar a abertura, não tem nenhuma previsão de resolução. Ainda de acordo com as testemunhas, além de atrapalhar as vendas, o buraco oferece riscos para quem passa na calçada.

Em períodos de chuva, a realidade é ainda pior, pois o bueiro entope e a rua alaga, impossibilitando que as pessoas transitem. Um dos perigos é que alguém caia no buraco, pois sem proteção e sem sinalização, a possibilidade de que um acidente aconteça é grande.

Risco de acidente é grande | Foto: Filipe Aguiar

Em nota ao jornal O São Gonçalo, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos informou que o reparo no local seria feito na última quarta-feira (12). "A secretaria ressalta que conta com canais de comunicação como a plataforma Colab e suas redes sociais oficiais que podem ser utilizadas pelos cidadãos para o encaminhamento de solicitações como esta.", reforçou.

