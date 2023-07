Cisp localiza em Niterói veículo suspeito de ter sido utilizado em roubo

Agentes do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) localizaram em Niterói um veículo suspeito de ter sido usado em um roubo de carga em Cabo Frio, na Região dos Lagos, em 19 de junho deste ano. A localização do veículo foi possível graças à troca de informações entre os setores de inteligência do Cisp e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O deslocamento do veículo foi repassado em tempo real para as equipes na rua. Policiais militares do 12º BPM e do Niterói Presente realizaram o cerco tático e abordaram o veículo em Icaraí. O motorista e o veículo foram levados para a delegacia de Icaraí.

Essa foi a primeira ocorrência depois da assinatura do acordo de cooperação entre a Prefeitura de Niterói e o Governo Federal, no dia 19 de junho. Dentre as ações previstas, está ainda a instalação de câmeras inteligentes na Ponte Rio-Niterói ligadas diretamente ao Cisp, o que deve ocorrer nas próximas semanas. Essas câmeras são capazes de captar em segundos a placa de um veículo ou fragmentos que estejam envolvidos em algum tipo de crime e emitir um alerta para o Cisp.

A eficiência desta ação demonstra a importância da integração entre as forças de segurança federais, estaduais e municipais. Niterói é hoje o único município do estado a contar com um programa integrado deste porte. Essas medidas visam garantir mais segurança e proteção ao cidadão niteroiense. O Cisp funciona 24 horas, com guardas civis municipais atendendo emergências pelo telefone 153 (apenas ligações) e mensagens via WhatsApp através do número 21 98450-0153.