Mulher engravida de trigêmeos mesmo usando DIU e viraliza

A paulista Ariely Delagiustina, de 32 anos, foi uma das muitas mulheres que recorrem ao uso do DIU como método contraceptivo. Contudo, o resultado não foi como esperado: ela não apenas ficou grávida, como está esperando trigêmeos.

Ariely postou um vídeo no Instagram sobre a situação e acabou viralizando. A postagem alcançou mais de 3 milhões de visualizações e muitas pessoas ficaram surpresas.

“Tem apenas 2h que coloquei o DIU, saí da consulta com a alegria de uma grande conquista, até ver esse vídeo”, disse uma internauta. “Hoje meu DIU tem 1 aninho”, escreveu uma mãe. “Meu DIU tem 12 anos. É uma adolescente linda”, disse outra.

A paulista já é mãe do pequeno Bryan, hoje com 2 anos, e até queria ter mais filhos, mas planejava uma segunda gestação apenas para o futuro. “O médico me disse que o DIU de cobre teria a validade de 10 anos, mas que faríamos o acompanhamento para ver se ele estava no lugar”, explicou Ariely em entrevista ao site Crescer. Ela conta que ficou com o DIU por um ano e seis meses até a menstruação atrasar.



“Eu comecei a desconfiar da gravidez, pois o meu ciclo estava atrasado há 10 dias, então fui à farmácia e comprei dois testes. Os dois deram positivo, liguei para o hospital para marcar minha primeira consulta. Lá, a enfermeira fez o teste de sangue e deu positivo e me falou que gravidez com o DIU era comum, mas que provavelmente minha gestação seria fora do útero”, relatou.

No ultrassom, ela recebeu a notícia de que a gravidez não era ectópica, mas que três bebês estavam a caminho. “A única reação que tive foi ficar em silêncio, acredito que entrei em choque”, disse Ariely.

A família está se adaptando para a chegada dos três meninos, sendo dois idênticos que dividem a mesma placenta e um bebê que está sozinho em outra.

“Estamos fazendo várias mudanças, a começar pela troca do carro, que agora precisaremos de um de sete lugares. No restante, está sendo igual na primeira gestação, preparando o quarto e o enxoval”, finalizou.