Dia Nacional da Pizza: saiba os sabores preferidos dos brasileiros

O Dia da Pizza é celebrado no Brasil no dia 10 de julho - Foto: Filipe Aguiar

O Dia da Pizza é celebrado no Brasil no dia 10 de julho. Portanto, o dia de hoje é uma ótima "desculpa" para saborear essa delícia. A data surgiu após um concurso cultural de melhor pizza, realizado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, em 1985. O evento teve tanto sucesso que deu origem a essa data especial, que até hoje movimenta o comércio do setor com muitas promoções em todo o país.

Chegada ao Brasil

Como uma opção de alimento mais rápido e barato, a pizza chegou no Brasil no início do século XX com os imigrantes italianos e logo conquistou o paladar dos brasileiros.

Segundo um estudo da Apubra, Associação Pizzarias Unidas do Brasil, atualmente são produzidas no Brasil mais de 3 milhões de pizzas por dia, com uma média de produção de 2.630 unidades por minuto.

Quais são os sabores de pizza prediletos dos brasileiros?

O sabor de pizza que lidera os pedidos dos brasileiros é a calabresa, representada por 38,2% dos pedidos das 203 pizzarias que participaram do estudo “Perfil Profissional, Pizza e Panorama do Mercado”, realizado pelo evento Fispal Food Service entre os dias 13 e 16 de junho deste ano.

Além da calabresa, os sabores de pizza que lideram a preferência dos brasileiros são:

1º lugar: calabresa (38,2%)

2º lugar: muçarela (16,2%)

3º lugar: margherita (13,2%)

4º lugar: portuguesa (10,3%)

5º lugar: frango (4,9%)

O estudo também aponta que as pizzarias estão mais preocupadas em atender a demanda de consumidores adeptos a dietas mais restritivas, com a oferta de opções veganas e vegetarianas, que já compõem o cardápio de 55% dos estabelecimentos pesquisados.

Opções em São Gonçalo e Maricá

Opções não faltam na região quando o assunto é pizza. No quesito sabor, qualidade no atendimento e diversidade no cardápio, as pizzarias Napoles Trattoria e Mil Pizzas Praiana ganham nota 10 dos clientes.

Sendo considerada um pedaçinho da Itália em Maricá, a Pizzaria Nápoles Trattoria, que fica às margens da Lagoa de Araçatiba, na Rua Álvares de Castro, em Maricá, abriu suas portas em 2019. O proprietário natural de Roma, Giuseppe D'Andrea, de 62 anos, uniu esforços com o enteado, Lucas Ferreira Melo, de 24 anos, para abrir as portas da casa.

Conforme promete o dono do restaurante, a massa à italiana é realmente bem diferente da que se encontra numa pizzaria média e é a graça das pizzas da casa.

Para o dia de hoje, Lucas Ferreira Melo afirma que "dia de pizza" é todo dia, e que para eles, a surpresa para o cliente deve ser constante, não apenas em uma data específica.

"A Nápoles costuma ser mais que pizza, a Nápoles é pão, é pasta, é vinho. Tudo como é na Itália. O Dia da Pizza para nós e para nossos clientes é todo dia! Não existe mais essa de comemorar só em um dia ou fazer uma promoção específica só naquele dia ou em uma data de um calendário. A gente prefere surpreender a cada dia, uma oferta diferente, pensando em cada cliente que vai lá, para saber que ele é único e exclusivo", disse.

"Acho que hoje como todos os dias, a melhor oferta é aquela que você não espera, mas que vem até você pensando nos detalhes, pensando em quem gosta de doce de leite e quem gosta de Nutella, ou quem prefere morangos. No dia da pizza o mais importante é estar na Itália, é estar na Nápoles e dizer "Ma Che Bonta"! E depois de tudo! "Grazie Mille"! Com um "Arrivederci" para poder dizer até logo", concluiu.

A Pizzaria Nápoles Trattoria é considerada um pedaçinho da Itália em Maricá | Foto: Filipe Aguiar

Já a Mil Pizzas Praiana, queridinha em Itaipuaçu, em Maricá, vem ganhando o coração e o paladar dos gonçalenses há quase um ano. Localizada na Rua Francisco Portela, 2800, no Zé Garoto, em São Gonçalo, a pizzaria apresenta um cuidado e capricho que fazem toda a diferença na hora da degustação. O cuidado com os sabores é apresentado em diversos momentos da fabricação da pizza. O molho de tomate é italiano, a farinha é premium. Os ovos e temperos usados na pizza são colocados após saírem do forno, para garantir toda a qualidade que o ingrediente pode entregar.

A Mil Pizzas Praiana normalmente não abre às segundas-feiras, mas por conta da data, abrirá hoje, excepcionalmente. Para os amigos e sócios do local, Leandro Brum, de 49 anos e Rodrigo Travassos, de 56, "a data é significativa devido a expectativa de boas vendas neste dia, já que encontrar alguém que não consuma Pizza, é uma tarefa desafiadora".

"Hoje repetiremos a promoção que foi um sucesso no mês de inauguração: comprando uma Pizza Grande (qualquer sabor), com apenas mais R$ 9,90, o cliente leva uma pequena de Banana Gourmet (a queridinha da Praiana)", contou Rodrigo Travassos.

O proprietário também afirma que a loja de São Gonçalo tem sido um sucesso entre os amantes de pizza. "Estamos felizes com o sucesso da loja SG , que no próximo dia 27, comemora seu primeiro aniversário".

A Mil Pizzas Praiana, queridinha em Itaipuaçu, em Maricá, vem ganhando o coração e o paladar dos gonçalenses há quase um ano | Foto: Filipe Aguiar

Serviço:

Nápoles Trattoria

A Nápoles Pizzaria e Trattoria abre todos os dias, com exceção das terças-feiras, de 18h às 00h. O espaço fica na Rua Álvares de Castro, n° 1301, na Lagoa de Araçatiba, em Maricá.

Mil Pizzas Praiana - São Gonçalo

A Mil Pizzas Praiana fica na Rua Francisco Portela, 2800, no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo.

Telefone/WhatsApp: (21) 2716-2000

Pedidos pelo site: https://www.milpizzaspraiana.com.br/mil-pizzas-praiana-sg

Abre às 18h

* Estagiária sob supervisão de Sérgio Soares