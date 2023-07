Secretaria de Saúde anuncia construção do Instituto Estadual do Câncer na Baixada Fluminense

O secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Dr. Luizinho, anunciou neste sábado (08) que a Baixada Fluminense vai ganhar, em até dois anos, uma unidade exclusiva para tratamento oncológico: o Instituto Estadual do Câncer. O anúncio foi feito durante a inauguração do Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu.

“Este será o maior projeto em saúde da história da Baixada. Serão 66 leitos ambulatoriais, 20 leitos de UTI, 20 consultórios, 26 cadeiras de quimioterapia, um aparelho de radioterapia, um aparelho de PET scan, entre outros. Nosso objetivo é que as pessoas não precisem mais circular pelo estado, de um lado pro outro, para tratar um câncer”, disse o secretário.

Como parte da política de enfrentamento à doença, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) vem realizando uma série de ações de assistência e tratamento dos pacientes oncológicos no estado, tais como descentralização do atendimento na capital com repasses para as cidades investirem em hospitais especializados e em projetos de pólos regionais. São unidades que vão atuar no diagnóstico, no tratamento e na realização de cirurgias de câncer. Além da Baixada, a região Serrana também terá uma unidade oncológica estadual, já em construção em Nova Friburgo. E outros dois projetos estão sendo planejados para a descentralização do serviço, em apoio à rede federal.

As obras do Instituto da Baixada iniciam ainda este ano. Os pacientes com câncer que tiverem confirmação de diagnóstico no Rio Imagem Baixada serão encaminhados para o tratamento na nova unidade oncológica.

O Rio Imagem Baixada, com investimento de mais de R$ 90 milhões, terá capacidade de realizar 40 mil exames por mês e dar celeridade ao diagnóstico de doenças como o câncer.

Faz parte ainda da estratégia de enfrentamento à doença o cofinanciamento do atendimento oncológico no estado: a SES-RJ vem complementando a tabela do Ministério da Saúde. Só em 2022, foram aplicados R$ 51,3 milhões do tesouro estadual para este fim.

Foto: Mauricio Bazilio/SESRJ

Obras do Hospital da Mãe serão retomadas em SG

Depois de 10 anos de paralisação das obras do Hospital da Mãe, que seria construído no Colubandê, em São Gonçalo, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou que as obras têm nova estimativa para serem concluídas, num prazo de 18 meses.

Foto: Layla Mussi

A construção foi anunciada em 2013 pela Secretária Estadual de Saúde, com o objetivo de 'aliviar' a sobrecarga que os demais hospitais de atendimento à mulher no município estariam sofrendo, no entanto, o projeto não foi retomado mesmo após 10 anos.

No local em que o prédio público foi construído somente até o esqueleto, o espaço foi fixado como um depósito de lixo e residência para moradores em situação de rua e dependentes químicos.