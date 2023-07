Bilionário gasta fortuna para não envelhecer e só come até 11h

O magnata Bryan Johnson, do ramo da tecnologia de Utah, nos Estados Unidos, não mede investimentos para voltar aos 18 anos de idade. Com 45 anos, o bilionário gasta anualmente em torno de US$ 2 milhões, ou seja, R$ 9,8 milhões. Em uma interação no Twitter, ele revelou fazer a última refeição do dia às 11h da manhã.

A confissão de Johnson veio após uma postagem dele nas redes sociais. O bilionário publicou uma captura de tela em que mostrou detalhes do seu plano de jantar. Na descrição, apareceu que a refeição era feita às 11h. Os seguidores o questionaram se o horário estava certo ou errado.

Em resposta, Johnson afirmou que a informação estava corretíssima. “Minha última refeição do dia é às 11h. Eu como entre 6 e 11 da manhã”, confidenciou. No Twitter, o empresário da tecnologia detalhes os hábitos alimentares incomuns na busca para não envelhecer.

Bryan Johnson acorda por volta das 5h. Em seguida, ele ingere um coquetel de medicamentos e suplementos alimentares | Foto: Reprodução

Leia Mais



➣ Vai ao mercado? Confira lista de preços da cesta básica da semana

➣ Dezessete baleias jubarte são avistadas no mar do Rio

Bryan Johnson acorda por volta das 5h. Em seguida, ele ingere um coquetel de medicamentos e suplementos alimentares. Também se pesa em uma balança de alta precisão. O equipamento mede o percentual de gordura e o índice de hidratação do magnata.



Antes do café da manhã, outro hábito do bilionário é medir a temperatura e fazer um treino pesado, dividido em 25 etapas. Depois da atividade física, ele come apenas alimentos que beneficiam sua saúde, e nada de origem animal. A dieta reúne brócolis, gengibre, alho e couve-flor, entre outros.

Ao longo do dia, o empresário deve atingir o limite diário de 1977 calorias. Ele é adepto de uma bebida chamada de “gigante verde”, com creatina, peptídeos de colágeno e flavonoides de cacau. Em busca de ficar jovem, Johnson fez um procedimento inusitado.

Recentemente, o magnata do ramo da tecnologia chegou a receber uma transfusão do plasma do filho de 17 anos, Talmage Johnson. O bilionário é acompanhado por 30 médicos. Em entrevista ao portal Bloomberg, a meta dos especialistas é rejuvenescer cada órgão do corpo do paciente.