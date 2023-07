Teria coragem? Nasa serve “xixi reciclado” para astronautas

Por conta da falta de reabastecimento durante as missões de exploração, eles precisam recuperar todos os recursos de que a tripulação precisa - Foto: Divulgação

Por conta da falta de reabastecimento durante as missões de exploração, eles precisam recuperar todos os recursos de que a tripulação precisa - Foto: Divulgação

A NASA anunciou recentemente que está testando uma tecnologia capaz de reciclar até 98% da urina dos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). De acordo com a agência espacial, o Environmental Control and Life Support System (ECLSS), como é chamado o sistema, pode transformar não apenas urina, mas também suor, alimentos e até a umidade gerada por vários equipamentos na nave espacial. Anteriormente, a taxa de recuperação era de no máximo 94%.

Mas como essa tecnologia funciona?

Os líquidos coletados passam por uma série de filtros especiais e se transformam em salmoura, que é submetida a um processo de evaporação para obter água em estado líquido. Em seguida, um reator catalítico decompõe qualquer contaminante que ainda possa estar presente.

A partir daí, sensores monitoram continuamente a qualidade da água, realizando um novo processamento se necessário, para garantir que ela atinja um nível de pureza aceitável. Por fim, o sistema adiciona iodo para evitar a proliferação de micróbios e armazena a quantidade de água tratada.

Mas você teria coragem de beber essa água reciclada?

A NASA assegura que a água consumida a bordo é mais limpa do que a água consumida na Terra. "A tripulação não está bebendo urina, eles estão bebendo água que foi recuperada, filtrada e purificada de forma que seja mais limpa do que a água que bebemos aqui na Terra", explica Jill Williamson, gerente de subsistemas de água do ECLSS.

Por conta da falta de reabastecimento durante as missões de exploração, eles precisam recuperar todos os recursos de que a tripulação precisa. Por isso, ainda de acordo com Williamson, quanto menos água e oxigênio precisarem transportar, mais espaço teremos para ciência na espaçonave.



A NASA afirma que sistemas regenerativos como o ECLSS se tornarão cada vez mais essenciais à medida que os seres humanos explorarem destinos além da órbita terrestre baixa.