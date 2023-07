Miss Bumbum Goiás aparece em site de garota de programa: "Estão usando minha imagem"

Bia Fernandes, Miss Bumbum Goiás, relatou que foram divulgadas fotos nuas dela ilegalmente por meio de um site de prostituição, em que supostamente a modelo faria programas atendendo pelo nome de Bruna.

"Estão tentando invadir meu Instagram. Não sei nem o que está acontecendo. Deve ter alguém querendo me atacar", disse a Miss Bumbum, que também atua como criadora de conteúdo e Musa do Vasco.

Sobre as fotos nuas, Bia Fernandes disse que não são montagens e que eram de seu arquivo pessoal, sem dar muitas explicações: "Já tenho essas fotos faz tempo e algumas delas estão disponíveis no meu perfil no Privacy. Posso garantir que nunca vou me prostituir, isso é uma palhaçada. Isso é um crime. Estou entrando em contato com meus advogados. Estou viajando por causa do Miss Bumbum e prefiro não falar nada mais sobre isso. Existem muitas pessoas maldosas. Já publicaram fotos peladas de muitas atrizes e influenciadoras", confessa.

Leia mais:

➣ Vitória Strada e Marcella Rica terminam noivado

➣ Dia de Princesa: após transformação, mendigata de SG ganhará festa de aniversário

Isso ocorreu poucos dias depois de Bia divulgar o seu título de Miss Bumbum Goiás, onde já participou de alguns eventos do concurso, um deles foi a tradicional corrida de biquíni em plena Avenida Paulista, cartão postal de São Paulo, onde ela ostentou seu bumbum de 105 cm.

"Meus amores, não é a primeira vez que acontece um crime como esse. Várias famosas tiveram fotos nuas vazadas na internet. Lembrando que isso é crime e está tudo nas mãos do meu advogado. Até onde chega a inveja do ser humano? A falta de educação! E está tudo certo! Amo vocês. E eu estou tão preocupada, dá para perceber pela minha cara", disse.