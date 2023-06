Bistrô D'Avó, em São Gonçalo, pode se tornar Patrimônio Material Histórico Cultural e Turístico do RJ

A deputada estadual do Rio de Janeiro, Elika Takimoto (PT), eleita em 2022 como a mulher mais votada da história do Partido dos Trabalhadores na Alerj, protocolou um projeto de lei (PL), que declara o Bistrô D'Avó, em São Gonçalo, como Patrimônio Material Histórico Cultural e Turístico do Estado do Rio.

A deputada conta que conheceu o Bistrô no lançamento do seu livro, "Como dialogar com um negacionista", em uma agenda organizada por sua assessora, Graciane Volotão.

"Encontrei um lugar sensível e acolhedor aos fazedores de cultura. Lá, junto a amigos e familiares, cantamos juntos e falei sobre o livro. A recepção da Dona Jandira e do Seu Roberto no bistrô foi excelente. O município de São Gonçalo tem um espaço maravilhoso para os fazedores de cultura. O bistrô é uma oportunidade de renascimento na cidade 'Berço de Talentos'", disse Elika Takimoto.

O PL, que agora está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Protocolamos (CCJ), passará pela aprovação no processo legislativo.

"Protocolamos o projeto de lei para agradecer e homenagear o bistrô. Desejo Vida longa ao Bistrô d'Avó", declarou a deputada.

O Bistrô D'Avó é um espaço de referência na cidade de São Gonçalo pelos fazedores de cultura, o que é fundamental em um município como São Gonçalo. O espaço fica localizado na Rua Nilo Peçanha, 56, loja 35/37, Centro de São Gonçalo.

Em pouco tempo, o espaço se tornou um ponto de encontro para exposições, lançamento de livros, palestras, cursos ou ponto para um dedo de prosa | Foto: Divulgação

Ao receber a notícia de que foram indicados através de um projeto de lei, com o título de Patrimônio Cultural e Turístico de São Gonçalo, uma das proprietárias do Bistrô, Jandira Magno de Campos, conta que "após tantas dificuldades em um cenário complicado para empreendedores principalmente no ramo da cultura, esse título vem como um reconhecimento não só ao Bistrô D'Avó, como a todos os empreendedores e fazedores de cultura em São Gonçalo".

"O Bistrô está sempre de portas abertas para qualquer pessoa que queira mostrar sua arte, como um local de acolhimento dos artistas locais, com saraus, apresentações musicais, lançamento de livros, reuniões, palestras, oficinas e o local preferido pelos professores para um dedo de prosa", contou Jandira.

Justificativa do Projeto de Lei

"O Bistrô Cultura D’Avó foi criado em 15 de outubro de 2019, pela bancária aposentada, Srª Jandira Magno de Campos, dada a necessidade de criar em sua cidade natal um local de aconchego, entretenimento cultural onde artistas pudessem mostrar o seu trabalho.

Em pouco tempo, o espaço se tornou um ponto de encontro para exposições, lançamento de livros, palestras, cursos ou ponto para um dedo de prosa.

O nome Bistrô D’Avó foi sugerido em homenagem à sua mãe, Srª Maria Antônia (in memoriam). Atualmente, o estabelecimento é gerido em sociedade com o Sr. Roberto Viana, amigo da idealizadora, onde juntos laboram em objetivo de manter a proposta de promoção cultural da atuação de artistas, seus eventos que já foram agraciados com a recepção dos artistas Geraldo Azevedo e Altay Veloso.

A cultura patrimonial é transmitida de geração a geração, constantemente recriada pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.

Acreditamos que o projeto que apresentamos é importante para estabelecer os parâmetros mínimos que orientarão a tramitação de tais proposições nesta casa, por isso contamos com o apoio dos Nobres Pares para sua aprovação".

O espaço fica localizado na Rua Eduardo Vieira de Souza, 122, no Rodoshopping, loja 35, Centro de São Gonçalo | Foto: Divulgação

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares