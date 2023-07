Rio deve ter mais uma madrugada fria, com mínima de 11ºC

O Rio de Janeiro terá mais uma madrugada gelada nesta quarta-feira (5). A previsão é que a cidade tenha novamente temperatura mínima de 11º C.

O último recorde de frio foi justamente nesta terça (4), quando o termômetro da Vila Militar marcou 11,3º C durante a noite. A informação é da estação meteorológica do Inmet.

Todo o estado do Rio enfrentou a 'friaca' e a cidade de Nova Friburgo, na Região Serrana, ficou com 2,2º C no termômetro e foi o município mais frio do país.

O frio não abandonou os cariocas durante o dia e a máxima registrada foi 23,3º C. Porém, na quarta-feira (5), a temperatura máxima pode chegar a 27º C e o dia será de sol sem nuvens. A previsão é que a noite também seja de céu aberto e sem chuvas.