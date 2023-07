Renan Bolsonaro diz que a pandemia foi ‘top’ durante podcast

O filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Jair Renan, voltou ao foco nas redes sociais nesta segunda-feira (03) depois da entrevista que deu ao podcast ‘Social Pro’ em que confessou não ter cumprido as medidas de segurança durante o período da pandemia de Covid 19, no início de 2020. Durante a participação, ele disse ter sido ‘top’ o período pandêmico e que foi o que mais ‘pegou gente’



‘O covid é uma gripe e prefiro morrer transando que tossindo. Ele (Bolsonaro) falou assim: "Não tem problema você falar qualquer coisa, só não fala do Covid" conta o filho do ex-presidente

Durante o programa, um dos âncoras ainda confessou o descuido que cometeu também durante a pandemia. ‘’Durante o Covid, durante toda aquela pandemia, eu pegava meus stories e eu falava, aí ó, vai rolar festa aqui hoje na cobertura. Isso no meio da pandemia, né.’’ contou um dos âncoras.

Em seguida, Renan concordou e relatou o descumprimento das medidas: ‘’Pra mim também foi top. Foi a época que mais peguei gente. Fiquei três semanas sem pegar ninguém, tava de saco cheio de bater punheta. E aí lembrei: tem tinder, né? Baixei e, mano, nossa foi maravilhoso.’’ relatou aos risos.



O vídeo começou a viralizar na noite do último domingo após Vinicios Betiol, mestre em geopolítica pela UERJ, ter publicado trechos da entrevista no Twitter "Deus, pátria, família e muitos trouxas acreditando que essa gente defende a família", disse Betiol.

No papo red pill o Renan Bolsonaro afirmou ser um "Saiyajin blue pegador de mulheres", enquanto o seu amigo afirmou ser um "caçador". Deus, pátria, família e muitos trouxas acreditando que essa gente defende a família. pic.twitter.com/sg9wPAEEEs — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) July 3, 2023

Durante a pandemia, Jair Bolsonaro minimizou a doença e reduziu o vírus a uma ‘’gripezinha’’, além de disseminar desinformação em diversas ocasiões. O ex-presidente deixou de usar máscara de proteção, incentivou tratamentos precoces sem comprovação científica e deu declarações públicas contrárias à vacina.

Após seu pai ter deixado a Presidência, Jair Renan ganhou um cargo de confiança no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC) e recebe um salário de aproximadamente R$ 9,5 mil. O filho mais novo do presidente também é alvo de um inquérito da Polícia Federal por tráfico de influência no governo.