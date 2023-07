André Valadão incita ódio contra comunidade LGBTQIAPN+

Mesmo após ser denunciado ao Ministério Público pela última afirmação odiosa no mês passado, referente ao Mês do Orgulho, o pastor simpatizante com o ex-presidente Jair Bolsonaro e líder fundamentalista da Igreja Batista da Lagoinha, não achou que era hora de parar e direcionou mais um discurso à comunidade LGBTQIAPN+, durante pregação em uma das unidades Lagoinha de Orlando. No entanto, o discurso foi ainda mais agressivo.



"Essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer: 'não, pode parar, reseta'. Aí Deus fala, 'não posso mais, já meti esse arco-íris, se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que não posso, então, agora está com vocês' pregou o pastor, insinuando uma fala que teria supostamente sido dita por Deus.

Insatisfeito em apenas sugerir que a comunidade LGBTQIAPN+ deveria ser morta, o pastor repete que a ‘missão’ agora é dos fiéis. ‘’Você não pegou o que eu disse: agora está com você. Eu vou falar de novo: está com você".

Em seguida, faz questão de reafirmar: "Sacode os quatro do teu lado e fala, 'vamos pra cima. Eu e a minha casa serviremos ao senhor'.

Discursos de ódio desse teor fomentam parte dos ataques a que já são submetidos os indivíduos pertencentes à comunidade LGBTQIAPN+. Por esse motivo, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) entrou com representação no Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) contra André Valadão pelos discurso de ódio feito no culto homofóbico intitulado “Deus Odeia o Orgulho.” no mês passado.

Durante o culto, o pastor também adotou uma abordagem agressiva e homofóbica condenando o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, responsável por manifestações e campanhas a favor da luta e da causa.

No entanto, apesar das denúncias recebidas, o pastor não se deixou intimidar, pelo contrário, confira em vídeo: