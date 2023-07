Aposta única acerta Mega-Sena e fatura 44,3 milhões

Um apostador ou apostadora de Belém, capital do Pará conseguiu acertar as seis dezenas da Mega-Sena e faturou cerca de 44,3 milhões de reais no sorteio realizado na noite do último sábado (01/07) pela Caixa Econômica Federal.

A aposta simples foi a única a cravar os números sorteados, que foram 07, 11, 25, 51, 57 e 60. Já os que acertaram cinco das dezenas foram 11 apostadores. Cada um deles levou para casa R$ R$ 35.610,73. Por fim, no caso da quadra, o prêmio ficou em R$ 856,75 para cada um dos 6.591 que acertaram quatro números.

Apesar do bilhete premiado de ontem (01/07), o prêmio acumulou para a próxima edição da Mega, que deve premiar 10,3 milhões de reais. O próximo sorteio da Sena acontece na noite da próxima quarta-feira (05/07). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas pelo país ou pela internet, através do app ou do site da Caixa. Um jogo simples, de seis números, custa 5 reais