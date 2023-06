Cecierj e UFRRJ oferecem 600 vagas para curso de educação especial

Já estão abertas as inscrições para o curso gratuito de especialização em Educação Especial e Inclusiva e Inovação Tecnológica oferecido pela Fundação Cecierj em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Ao todos, são 600 vagas para integrar a segunda turma do curso de pós, que acontece de forma semipresencial.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, através do site do SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, e vão até o dia 19 de julho. Oferecidas pela Instituição, vinculada da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e pela Escola de Extensão da faculdade, as aulas começam no dia 21 de agosto e os alunos devem ter programação até meados de outubro.

“Esta é a primeira pós-graduação lato sensu em Educação Especial e Inovação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro e é resultado de uma parceria da Fundação Cecierj com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vem desenvolvendo um trabalho de relevância em projetos e ações entre educação e saúde no desenvolvimento de crianças com síndrome congênita do zika vírus”, destacou o presidente da Fundação Cecierj, João Carrilho.

Além de São Gonçalo, outros 18 municípios terão polos paras as atividades presenciais do curso, que acontecem em paralelo às aulas online na plataforma virtual de aprendizagem da Cecierj. Há polos também em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Itaperuna, Miguel Pereira, Paracambi, Queimados, São Fidélis, São Pedro da Aldeia. Teresópolis, Nova Iguaçu, Magé, Cardoso Moreira, Rio das Flores, Paulo de Frontin, Búzios, Itaguaí e Nova Friburgo.

O preenchimento das vagas será realizado de acordo com os seguintes critérios: ser profissional da educação básica ou de setor de apoio à inclusão e acessibilidade na educação superior do Rio de Janeiro das redes públicas de educação; ser profissional da educação básica ou de setor de apoio à inclusão e acessibilidade na educação superior do Rio de Janeiro da rede privada de educação. Informações e dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail: especializacaoufrrjecederj@gmail.com .