Assaí abre novas lojas em Niterói e São Gonçalo

Dando continuidade ao seu projeto de expansão, o Assaí Atacadista realizou uma dobradinha de inaugurações no Estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (28). A Companhia abriu as portas do Assaí Raul Veiga, localizada na Estrada Raul Veiga, no bairro de Alcântara, em frente ao Terminal Rodoviário de Alcântara, embaixo do viaduto e às margens da Rodovia RJ-104, sendo a 2ª unidade da Companhia no bairro e a 5ª, em São Gonçalo.

E, também, foi a vez do Assaí Niterói Ponte, na Rua Presidente Castelo Branco, no Centro, às margens do trevo de entrada/saída da Ponte Rio-Niterói e da Alameda São Boaventura, sendo a 2ª loja na cidade de Niterói. Agora, a Companhia conta com sete lojas na região dos dois municípios.

Novas lojas criaram mais de mil vagas de trabalho direta e indiretamente | Foto: Divulgação

Para formar o quadro de colaboradores(as) das lojas e garantir o bom funcionamento e atendimentos aos(às) clientes da região, a Companhia gerou mais de 1.000 empregos entre diretos e indiretos, valorizando a formação de um time diverso e inclusivo.

Somente de área de loja, o Assaí Raul Veiga, conta com mais de 5,5 mil m² e no Assaí Niterói Ponte são mais de 5,1 mil m². Os clientes encontrarão duas unidades espaçosas, climatização e iluminação aperfeiçoadas, além de um estacionamento próprio com mais de 150 e 170 vagas para carros e motos respectivamente em cada loja.

Do lado de dentro, as unidades reúnem um mix maior de produtos e de serviços, como Empório de Frios, Açougue, Cafeteria e Padaria, um mesmo espaço onde ficam reunidas opções de produtos de panificação, confeitaria e itens para lanches rápidos como cafés, sucos e salgados. Em cada loja serão comercializados mais 8 mil itens, entre alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, bazar, linha automotiva, linha pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis. Além disso, o Assaí Raul Veiga e o Assaí Niterói Ponte contam, respectivamente, com 30 e 28 caixas de pagamento. Destes, são 6 caixas de compras rápidas para até 15 volumes e todos os caixas têm balança de pesagem para produtos de hortifruti.

“É com alegria que anunciamos a chegada das novas unidades em São Gonçalo e em Niterói, oferecendo maior comodidade com a nossa presença em áreas de grande densidade urbana. Tanto o Assaí Raul Veiga, como o Assaí Niterói Ponte vieram para agregar como ótimas opções de compras, oferecendo preços competitivos, qualidade e variedade de produtos, atendendo às necessidades dos comerciantes locais e do consumidor final”, destaca o Diretor Regional do Assaí, Moacir Sbardelotto.

No Assaí, o cliente ainda tem a opção de fazer a compra pagando o “preço de atacado” (quando compra em grande quantidade) ou “varejo” (unitário). Nos dois casos, a economia é garantida com valores que são, em média, 10% a 15% mais baratos do que supermercados tradicionais. Além disso, é possível parcelar a compra de alimentos em até 3x no Passaí, cartão de crédito próprio da empresa que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item.

Expansão no Rio de Janeiro

Atualmente são mais de 260 lojas em 23 estados mais o Distrito Federal, sendo 35 no Estado do Rio de Janeiro, já contabilizando as duas novas unidades. Além da capital, a companhia já está presente nos municípios de Araruama, Cabo Frio, Campos de Goytacazes, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti e Macaé. Ainda, o atacadista prevê inaugurar mais duas unidades no estado até o final de 2023.