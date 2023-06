'Menino Gui' recebe alta do hospital após 22 dias internado

O 'Menino Gui', que ficou conhecido recentemente nas redes sociais, tem mais um motivo para comemorar. Após ganhar visitas e presentes dos ídolos do Vasco, Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, recebeu alta do hospital após 22 dias de internação. A criança viralizou após o vídeo do reencontro dele com a mãe, Tayane Gandra, ao acordar de um coma de 16 dias, repercurtir entre os internautas.

Tayane fez uma live no Instagram para mostrar o momento em que o pequeno deixou o hospital. Nas imagens, é possível ver que ele saiu montado em um quadriciclo com a camiseta do time do coração. Do lado de fora, ele foi aplaudido por agentes da Polícia Federal e também recebeu a visita da bisavó. “Que Deus te proteja, filho”, disse a idosa.

O 'Menino Gui' possui uma doença rara chamada epidermolise bolhosa, que requer cuidados médicos constantes.