São Gonçalo realiza operação para coibir motos irregulares

A Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, com apoio de policiais militares do 7º BPM e da Secretaria de Ordem Pública, realizou uma operação, na noite da última sexta-feira (23), para coibir o tráfego de motocicletas irregulares com escapamentos adulterados ou em mau estado de conservação. A ação aconteceu no bairro Barro Vermelho, na Rua Doutor Pio Borges.

Leia também:

➣ Fim de semana terá 17 praias recomendadas ao banho, veja!

➣ Criança abandonada é encontrada por guardas próximo do AquaRio

Ao todo, cerca de 154 motoristas foram abordados durante a operação, 44 autos de infrações aplicados, além de 21 motocicletas apreendidas e encaminhadas para o depósito público, no bairro Estrela do Norte. Entre as infrações, foram flagrados motoristas sem a Carteira Nacional de Habilitação, motocicletas em mau estado de segurança e com escapamentos irregulares.

As ações têm como objetivo retirar de circulação motocicletas irregulares, mantendo as vias da cidade organizadas e seguras para os munícipes. A operação também contou com apoio de policiais da Operação São Gonçalo Presente e Guarda Municipal.