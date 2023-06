Onça-parda é filmada em mata na Costa Verde do Rio

Uma onça-parda (Puma concolor) foi filmada no Parque Estadual Cunhambebe, unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), na Costa Verde do Rio. O registro, feito neste mês de junho, indica que o ecossistema da região está saudável.

Sendo o segundo maior felino do continente americano, a onça-parda tem uma baixa população naturalmente e está ameaçada pelo avanço da ação humana em seu habitat natural. A sobrevivência desse animal, que está no topo da cadeia alimentar, evidencia que o ambiente proporciona condições para que isso aconteça. No registro, a onça-parda aparece passeando próximo a uma árvore do parque.

A onça-parda, também conhecida como Suçuarana e Leão-baio, alimenta-se de animais silvestres de portes variados e exerce papel vital na manutenção da integridade dos ecossistemas onde ocorre.



Parque Estadual Cunhambebe

Com 38 mil hectares de área, o Parque Estadual Cunhambebe abrange partes dos municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis, Rio Claro e Itaguaí e foi criado com a finalidade de assegurar a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica da porção fluminense da Serra do Mar. Além disso, a unidade de conservação busca recuperar as áreas degradadas ali existentes.