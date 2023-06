A virgem de 123 anos: idosa diz estar à espera do homem ideal

Uma idosa de 123 anos, chamada Theresa Nyirakajumba, de origem queniana, revelou ontem (22), que nunca teve relações sexuais com um homem e ainda tem esperança de encontrar um companheiro, pois está cansada de viver uma vida solitária.

Em uma entrevista recente dada ao jornal 'Afrimax', Theresa mostrou o seu bilhete de identidade, para confirmar a idade que tem. Ela também expôs mais detalhes de sua vida pessoal.

Theresa mostrou o seu bilhete de identidade, para confirmar a idade que tem | Foto: Reprodução

A senhora revelou que recusou vários pretendentes em sua juventude, porque não estava preparada para estabelecer um relacionamento. Disse também que estava "à procura do homem ideal" com quem compartilharia uma conexão especial, mas não encontrou nenhum.



“Eu nunca tive um marido em toda a minha vida. Sim, claro que ainda sou virgem. Eu pensaria nisso durante uma época, mas não me casarei com nenhum marido. No momento, você pode me ajudar e trazer um homem. Quando eu era jovem, não queria me relacionar com homens e isso me impediu de ter qualquer relacionamento em potencial. Nunca desenvolvi amor por homem nenhum”, disse Theresa.