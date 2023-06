Profissionais de enfermagem do estado do Rio anunciam greve

Profissionais de enfermagem das redes pública e privada do estado do Rio de Janeiro anunciaram, nesta sexta-feira (23), que irão entrar em greve na semana que vem. Marcada para a próxima quinta-feira (29/06), a paralisação total está prevista para durar 48h e deve incluir tanto enfermeiros como auxiliares e técnicos de enfermagem.

Os profissionais pedem pela implementação de um piso nacional da categoria. Aprovado pelo Congresso Nacional em agosto de 2022, o piso salarial fixou os valores de remuneração em R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.325 para auxiliares de enfermagem e parteiras.

O dispositivo, no entanto, ainda é analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que já suspendeu e aprovou o piso em diferentes ocasiões. Em manifestação organizada na manhã desta sexta-feira (23), aproximadamente 400 profissionais da categoria se reuniram próximo ao Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, para reforçar o pedido.



A paralisação do dia 29 de junho deve incluir também um ato em frente ao Hospital dos Servidores, na Zona Central da capital. Uma caminhada em protesto da unidade de saúde até o prédio da Prefeitura do Rio também está previsto entre as manifestações votadas pelos profissionais da categoria.