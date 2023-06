Empregados reclamam de longa fila no Sindicato, no Mutondo

Empregados do setor de comércio de alimentos reclamaram da ter enfrentado uma longa fila e algumas dificuldades para receber atendimento do Sindicato dos Empregados no Comércio de Gêneros Alimentícios (Secgal) do município de São Gonçalo ao longo desta quinta-feira (22).

Vários profissionais do setor estiveram na sede do Sindicato, no Mutondo, para deixarem de receber um desconto mensal na remuneração para contribuição sindical. Alguns deles alegam, no entanto, que o Secgal estaria 'dificultando' o atendimento para os profissionais para tentar desmotivá-los a deixar de contribuir.

"Quem quer o desconto não precisa vir aqui, agora a gente que quer precisa ficar nessa fila. Estão atendendo com uma má vontade, uma ignorância. Tem pessoas aqui que chegaram 9h da manhã e não têm condições de comprar uma água, uma coisa para comer e estão voltando. Eles estão botando as pessoas para verem palestras para poder convencer a pessoa a não descontar", contou a operadora Márcia Arruda, de 25 anos.

Os profissionais interessados em deixar de receber o desconto foram convocados a levar uma carta escrita à mão, além da documentação necessária, para que o Sindicato carimbe e oficialize a decisão. A sede está recebendo essas cartas desde o último dia 9 de junho e vai até esta sexta-feira (23).

"É uma falta de respeito com o ser humano ter que enfrentar uma fila quilométrica somente para não ter que descontar mensalmente do pagamento que a gente já ganha pouco. Tem pessoas passando mal, um sol de rachar", reclamou outra profissional do setor, que preferiu não se identificar.

Procurado, um representante do Secgal disse ao OSG que o atendimento aconteceu normalmente nesta quinta (22) e que a extensão da fila na data se deve à grande quantidade de trabalhadores e ao tempo necessário para se verificar individualmente cada documento necessário.

O Sindicato enfatizou que já esteve recebendo os profissionais desde o dia 9 e que a fila só aconteceu porque uma boa parte dos profissionais interessados em não contribuir só compareceu nesta quinta. O representante também negou que o espaço esteja oferecendo palestras e informou que membros do grupo estão apenas conversando com os profissionais atendidos para esclarecer qualquer desinformação a respeito do Sindicato, que funciona há cerca de um ano e não tem relações com o antigo sindicato da categoria.