Família procura por papagaio desaparecido no Vila Lage

Família pede que pessoas com informações sobre paradeiro do mascote entrem em contato com o número: (21) 98108-5122 - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Uma família do Vila Lage, em São Gonçalo, buscam por informações que os ajudem a localizar, Lomardinho, papagaio e 'mascote' da família que desapareceu na noite da última segunda-feira (19/06). A ave, que tem quatro anos de idade, acabou escapando pela janela do apartamento onde a família vive e não retornou.

O pássaro está anilhado e responde pelos apelidos Lomardinho e Loro. Segundo a família, ele costuma ficar solto na sala do apartamento, que fica na Rua Francisco Guedes, e nunca havia fugido por tanto tempo. Há alguns anos, quando os donos do bichinho ainda viviam em outro ponto do bairro, ele chegou a escapar por uma janela, mas logo foi encontrado.

"Aqui no apartamento, onde a gente tá há mais ou menos três anos, ele nunca tinha fugido. Agora do nada escapou Ele fala muito pouco, porque tem 4 anos só, mas chega a falar o nome dele, 'Lomardinho', ou então 'mamãe', 'vovó'. , Lomardinho. Ele é muito pequeno ainda", conta Luana Lomardo, de 38 anos. O pássaro vive com ela, o esposo e suas filhas desde que era filhote, com menos de um mês de idade.