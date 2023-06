Gabigol e Rafaella estão se encontrando às escondidas, diz site

De acordo com o site, Rafaella Santos estaria morando no Rio de Janeiro para ficar mais próxima do atleta - Foto: Reprodução

Depois de terminarem (mais uma vez) o namoro, Rafaella Santos e Gabigol parecem continuar se encontrando às escondidas em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações do jornal Extra, a irmã de Neymar e o camisa 10 do Flamengo têm sido discretos e estratégicos a respeito dos encontros. Primeiro, Rafaella chega ao local para se hospedar e, horas depois, Gabigol também dá entrada no local.

Ainda de acordo com o site, Rafaella Santos estaria morando no Rio de Janeiro para ficar mais próxima do atleta. Mas, apesar de ambos residirem no mesmo bairro, preferem se encontrar apenas fora de casa para manterem o romance discreto e longe dos vizinhos mais curiosos.

Gabigol e Rafaella vivem de idas e vindas desde 2017, ano em que começaram a namorar. Recentemente, durante uma entrevista ao 'Podcats', comandado por Camila Loures e Lucas Guimarães, a irmã de Neymar afirmou que está solteira e rasgou elogios a Gabriel Barbosa.



“Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar namorando, não gosto de ficar muito tempo solteira. Eu não sou uma pessoa de ir muito em balada, shows, tal. Eu queria estar namorando, mas não estou no momento. Eu sou uma pessoa que gosta da cantada, da conquista, ligação, mensagem. Sou mais antiga”, disse.

Durante uma brincadeira de dar cartão vermelho e verde para algumas pessoas, Rafaella foi questionada sobre Gabigol. “Gabriel é cartão verde amarelo. Por mais que a gente não esteja mais junto. Tenho um carinho muito grande por ele, é um menino muito do bem. Por mais que a gente não esteja mais junto, o amor continua, o respeito. Eu acho que as pessoas esperam que a gente se odeie. É um menino que merece muito respeito, que as pessoas veem ele de uma forma que ele não é”, declarou.

E continuou: “E eu queria muito deixar claro: é um menino de coração maravilhoso. As pessoas o veem como marrento e tal, mas não. Ele é muito doce, faz tudo pelos amigos, pela família. É um menino que eu tive muita sorte por ter na minha vida por um bom tempo e que admiro bastante”.