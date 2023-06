Niterói vai apresentar projeto de lei para adequação salarial de merendeiras

O Município também irá elaborar, junto com representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe), estudos técnicos sobre as lesões generalizadas sofridas pelas profissionais - Foto: Divulgação

O Município também irá elaborar, junto com representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe), estudos técnicos sobre as lesões generalizadas sofridas pelas profissionais - Foto: Divulgação

Em audiência realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) nesta terça-feira (20/06), o Município de Niterói se comprometeu a apresentar à Câmara Municipal um projeto de lei com a adequação salarial das merendeiras ao piso nacional.

Leia também:

➢ São Gonçalo promove leilão de veículos no fim de junho

➢ Greve de professores da rede estadual completa um mês

O Município também irá elaborar, junto com representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe), estudos técnicos sobre as lesões generalizadas sofridas pelas profissionais. A categoria entrou em greve reividicando a mudança da nomenclatura de merendeira para cozinheira e a redução da jornada de trabalho de 40h para 30h semanais, o que seria a causa dos ferimentos sofridos durante o serviço. O projeto final deverá ser entregue em uma nova audiência, marcada para o dia 2 de agosto, para uma tentativa de acordo entre as partes.