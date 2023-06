Polícia interdita desmanche ilegal de veículos em Itaboraí

Dois homens foram presos por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), nesta terça-feira (20), em um desmanche localizado no bairro Bela Vista, em Itaboraí, após levantamento de dados de inteligência. No local, considerado um dos maiores estabelecimentos deste tipo na região, foram encontradas inúmeras autopeças oriundas de veículos roubados e furtados.

Os agentes também localizaram um automóvel em pleno processo de desmanche. O veículo havia sido roubado no último sábado (17), na BR-101, na altura de São Gonçalo. Na ocasião, o motorista foi abordado por dois elementos armados em uma motocicleta.

Leia também:

➢ Governo lança aplicativo para fiscalizar ferros-velhos

➢ PF apreende 12 fuzis na Flórida com destino às comunidades do RJ

Todas as autopeças com origem ilícita foram apreendidas e os autores foram conduzidos à sede da DRFA, na Cidade da Polícia, em Benfica, no Rio de Janeiro. O local foi interditado para que as investigações prossigam a respeito do esquema de venda de autopeças roubadas e receptação de veículos subtraídos.